Salvador sedia encontro que debate operações de paz da ONU

A capital baiana sedia, nos próximos dias 30 e 31 de março, o Painel de Alto Nível sobre Operações de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento, que acontecerá no Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica em Ondina, servirá para discutir as propostas do Brasil, como estado membro da organização, para a revisão e atualização da Doutrina das Operações de Paz da ONU - manual seguido pelas Forças de Paz nos países em conflito desde 2000.

Neste domingo, 29, o ministro da Defesa, Jaques Wagner, participa da recepção dos representantes dos 31 países que participam do evento. O ministério da Defesa, juntamente com o ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Missão Permanente da ONU em Nova York, trabalham desde dezembro de 2014 para apresentar as contribuições brasileiras ao documento. As Nações Unidas vêm consultando todos os Estados membros sobre a revisão do documento e os resultados serão submetidos em maio ao Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon.

Ao longo dos dois dias de encontro, especialistas vão colher impressões, opiniões e demandas para o futuro das operações de paz da ONU.

O Painel

O início dos trabalhos acontece nesta segunda-feira, 30, às 8h30, com apresentação do chefe de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa, o general Gerson Menandro, e pelo vice-ministro de Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Antônio Paranhos. O painel será conduzido pelo ex-presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta.

A proteção dos civis, questões de gênero, proteção às mulheres e crianças, novas tecnologias para as missões de paz e reconstrução dos países afetados por conflitos são alguns temas que serão debatidos nas atividades do painel. O evento em Salvador encerra o ciclo de trabalho de consultas regionais, que já passou pela América Latina e demais continentes.

