Salvador sedia encontro nacional sobre clima e sustentabilidade

O impacto das mudanças climáticas nas cidades é o foco do IX Encontro Nacional do Fórum de Secretários do Meio Ambiente das Capitais Brasileiras CB27, que acontece até a próxima quarta-feira, 16, no Sheraton Hotel da Bahia, no Campo Grande, em Salvador.

O evento conta com a participação de mais de 20 secretários de meio ambiente des capitais do país, representantes de ministérios e organizações da sociedade civil. Entre eles, o climatologista Carlos Nobre, presidente do Conselho Diretor do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e integrante do grupo de cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU.

Durante o encontro, as redes de governos locais entregarão ao Ministério do Meio Ambiente um documento para a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

A NDC é um documento elaborado pelos países signatários, com o compromisso de promover a redução das emissões de carbono, por meio de metas e medidas que promovam a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

O foco das contribuições reside no financiamento da ação climática nas cidades e o reconhecimento do papel dos centros urbanos nessa agenda.

Na abertura do encontro, ontem, foi assinada a filiação de Salvador ao Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, que reúne mais de 1,5 mil municípios do mundo inteiro que possuem papel de pioneirismo e vanguarda na área.

Para o prefeito ACM Neto, por mais que se discutam políticas de meio ambiente, sustentabilidade e resiliência nas esferas nacional e internacional, cabe ao poder local a execução de boa parte dessas ações. “Não adianta ter leis muito belas se os municípios não conseguirem executar as ações”.

Histórico

O Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras CB27 foi criado durante o processo de preparação das cidades para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em maio de 2012, com o objetivo de promover a articulação política e a cooperação entre capitais para enfrentamento às mudanças climáticas.

O evento é organizado pela CB27, prefeitura de Salvador, Fundação Konrad Adenauer e Governos Locais pela Sustentabilidade. São parceiros convidados a rede CP40, a organização internacional CDP e a instituição internacional de pesquisa World Resources Institute.

