Salvador sedia encontro de felinos

Eles chegam sorrateiramente com seus corpos maleáveis e entre ronronados e "amassadas de pão". Os gatos têm conquistado cada vez mais seguidores. Isso pode ser percebido no evento que aconteceu no sábado, 3, e segue até este domingo, 4, no Hotel Sol Vitória Marina, no Corredor da Vitória.

Realizado pelo GatoGrupo da Bahia e patrocinado pela PremieR pet, a exposição, que tem entrada gratuita, reúne cerca de 120 gatos de 12 espécies, além do SRD (sem raça definida).

O maior evento felino da região Norte e Nordeste está na 22ª edição e conta com três jurados, dois da Holanda e um do Brasil. Eles avaliam cada um dos gatos e elegem quais se aproximam mais da sua espécie. Os campeões acumulam pontos no ranking nacional.

Visitação

Entre os destaques estão a presença inédita de um exemplar da raça kurelian bobtail, um simpático gatinho de cauda curta, e 22 gatinhos para adoção.

A estimativa do presidente do GatoGrupo da Bahia, Rodrigo Araújo, é que cerca de duas a três mil pessoas visitem o evento. Ele frisa, no entanto, que nem sempre foi assim: "Há quatro anos, recebíamos em torno de 500 pessoas. As pessoas estão descobrindo os gatos. A ideia de que se trata de um animal traiçoeiro, felizmente, vai ficando para trás".

O evento conta também com a participação de uma das mais importantes entidades de proteção animal de Salvador, o Instituto Patruska Barreiro, que exibe 22 gatos para serem adotados.

