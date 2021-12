Salvador sedia 1ª edição do Salvador Beleza Week

Com um time de grandes marcas da indústria baiana de cosméticos, o evento Salvador Beleza Week terá sua 1ª edição nos próximos dias 18 e 19 de novembro, no Wish Hotel da Bahia, situado no Campo Grande, centro de Salvador.

A ação consiste numa série de capacitações, bate-papos e orientações, com foco no desenvolvimento do setor e na inclusão da cidade no roteiro de tendências e inovações nas áreas da beleza, trazendo à capital baiana um encontro de profissionais reconhecidos no cenário nacional e internacional.

O evento conta com o apoio do Sebrae e Senac por meio de ações de formação, com ênfase nos cortes da temporada, cores que seguirão em alta, cuidados com os cabelos, atendimento especializado, marketing digital e gestão de negócios das áreas da beleza.

adblock ativo