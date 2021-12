Salvador se classifica para o programa 2º Tempo

O município de Salvador classificou-se para o programa 2º Tempo, do Ministério do Esporte, com projeto da Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel). O valor destinado é de R$ 1,6 milhão, para garantir iniciação ao esporte a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.

A previsão da Semtel é que cerca de 1,5 mil crianças e adolescentes sejam beneficiados com a implantação de 15 núcleos esportivos com futsal, vôlei, basquete e handebol, em locais como Boca do Rio, Calabar, Cajazeiras, Barris, Cabula e nos Centros de Iniciação Esportiva (CIE) de São Marcos e Itapuã.

Segunda etapa

A capital baiana classificou-se já na segunda etapa do programa. Uma terceira etapa está prevista para cidades que quiserem recorrer do prazo para apresentação dos projetos.

Depois desta fase, os municípios classificados celebrarão o convênio para obtenção da verba federal – a perspectiva é que isso aconteça ainda este ano.

A iniciativa também envolve contrapartida financeira e técnica municipal. “Uma das prioridades do programa é proporcionar a melhoria da qualidade de vida daqueles que estão em áreas de vulnerabilidade social e regularmente matriculados na rede pública de ensino”, destacou o secretário municipal de Trabalho, Esporte e Lazer, Geraldo Júnior.

