Salvador retoma aplicação de 1ª, 2ª, e 3ª doses contra a Covid-19 nesta quarta

A Prefeitura de Salvador retoma nesta quarta-feira, 8, a repescagem da vacinação dos adolescentes com 17 anos sem comorbidades que estão com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 para as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos também segue normalmente. Será feita ainda a administração das segundas doses da Oxford, Pfizer e Coronavac.

Podem receber a 3ª dose, idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 17 de março de 2021 e que estão com nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde. As equipes volantes seguirão visitando as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para imunizar esse público.

Segundo a prefeitura, o serviço de vacinação não funcionará nesta quarta-feira, 8, nas Prefeituras-bairros.

