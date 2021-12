Salvador registra redução de crimes letais em fevereiro

Os casos de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte - classificados como Crimes Violentos Letais Intencionais - sofreram uma redução de 11,7% no mês de fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram registrados 121 casos, 16 a menos do que em 2013, número que superou a meta estabelecida pela polícia, que era de 130.

Os dados foram apresentados na manhã desta quinta-feira, 13, durante reunião do Comitê Executivo do Pacto pela Vida, no Tribunal de Justiça da Bahia. Participaram o governador Jaques Wagner, o secretário de Comunicação e coordenador executivo do Pacto pela Vida, Robinson Almeida, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, e o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Eserval Rocha.

O total de registros de janeiro e fevereiro também diminuiu. Foram 237 crimes violentos em 2014, contra 282 casos no ano passado.

Já na Região Metropolitana de Salvador, o número casos aumentou em cerca de 12%. Em números absolutos, os crimes violentos na RMS passaram de 58 em fevereiro do ano passado para 65 este ano.

adblock ativo