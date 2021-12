Salvador registra queda de 29,3% no número de roubo de veículos

No mês de junho, a Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) registrou 107 roubos a menos que no ano passado. Entre os meses de janeiro e junho, se comparado ao mesmo período de 2019, foram contabilizados 102 casos a menos, uma redução de 4,2%.

Prisão de transportadores, operações em desmanches, identificação de grupos e flagrantes com o apoio das câmeras de monitoramento implantadas pela SSP reduziram em 29,3% o número de roubos de veículos, no mês de junho. O índice de registros da capital, divulgado nesta quarta-feira, 8, também aponta queda nos seis primeiros meses do ano.

Para o titular da DRFRV, delegado Glauber Uchiyama, o alcance de receptadores e de criminosos responsáveis pelo transporte dos bens roubados da capital para municípios do interior, principalmente para as cidades de Feira de Santana, Senhor do Bonfim e Euclides da Cunha, propiciaram o declínio dessa modalidade de crime contra o patrimônio. “Os veículos eram clonados e circulavam como regulares em municípios menores”, disse o delegado, ao explicar a forma de ação dos grupos especializados.

Espalhadas por pontos estratégicos da cidade, as câmeras de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública também foram apontadas como ferramentas importantes no combate a essa modalidade delituosa pelo comandante da Operação Apolo, major Elbert Vinhático. “Com o apoio do videomonitoramento conseguimos interceptar rapidamente veículos roubados e prender criminosos em flagrante”, explicou o comandante.

A integração entre as unidades especializadas e ostensivas das polícias Civil e Militar também é apontada pelo oficial como fator relevante para o alcance do bom resultado. “Essa redução é uma vitória de todos”, garantiu Vinhático.

