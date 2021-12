Salvador registra primeira morte por dengue hemorrágica

A jovem Bruna Muniz, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira, 26, no Hospital Couto Maia. Essa é a primeira de morte por dengue hemorrágica este ano em Salvador. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), uma outra pessoa morreu vítima de dengue no interior da Bahia

Bruna foi internada inicialmente no Hospital do Subúrbio, na segunda-feira, 24 , mas depois foi transferida para o Couto Maia, que é especializado no tratamento desse tipo de doença.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte da jovem. O irmão dela, Bruno Muniz, postou uma mensagem emocionado. "Nem toda dor que já sentir na vida não chegará nem perto do que estou sentindo agora. Mas sei que pode demorar, mas vai passar e também sei que como sempre eu e minha Bruninha ficaremos sempre juntos. Fica com Deus, maninha, e que ele te encaminhe para o caminho certo!".

A jovem morava no bairro da Pituba e, de acordo com a Secretaria de Saúde do Município (SMS), agentes de combates à endemias realizaram ações preventivas e de bloqueio nas imediações da casa de Bruna. Foram tratados possíveis depósitos do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da doença, e eliminados os focos encontrados. O carro fumacê também circulou na região.

Este ano foram confirmados 392 casos de dengue em Salvador, sendo que três da forma grave. No ano passado, três pessoas morreram com a doença.

