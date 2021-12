Salvador registra menor temperatura em quatro anos

Os soteropolitanos sofreram com o frio mais intenso durante a madrugada desta segunda-feira, 31. Isso porque a temperatura atingiu a marca de 17,6º C, com sensação térmica de 14,6º C. O registro foi o menor desde 2013, quando o frio chegou a 17,7º C (e menos 14,7º C de sensação térmica).

De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de ventos chegaram a 39,2 km/h, o que aumentou a sensação de friaca.

Ainda segundo o instituto, o tempo na capital, nos próximos dias, vai continuar frio, intercalando entre chuva e céu limpo. Nesta terça, 1º, por exemplo, a temperatura vai variar de 18º C (mínima) a 25º C (máxima). Na quarta, 2, e na quina, 3, o clima deve oscilar de 19º C a 27º C.

"Esse nível de temperatura muito baixo é comum neste período do ano. Nos dois últimos anos é que não tivemos essa temperatura típica do inverno, mas é normal", explicou a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria.

