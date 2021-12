Salvador registra mais duas mortes por Influenza; número de vítimas sobe para oito

No Dia D de vacinação contra a gripe, realizado neste sábado, 18, mais duas mortes causadas pelo vírus influenza foram confirmadas em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), um idoso de 62 anos, do bairro de Itapuã, e uma criança de apenas cinco meses, da Liberdade, foram diagnosticados com H1N1.

Ao todo, sobe para oito o número de óbitos registrados, seis delas apenas este mês. O dia de intensificação da vacinação reuniu mais de mil profissionais em 189 pontos na cidade. A ação faz parte da campanha nacional de imunização.

“O vírus que está circulando é o que a vacina protege. É no inverno que ele circula mais e, por isso, as pessoas precisam se vacinar o mais rápido possível. Das pessoas que morreram, sete faziam parte do grupo prioritário”, destacou Doiane Lemos, subcoordenadora de doenças imunopreveníveis da SMS.

A campanha segue até o dia 31 deste mês. Segundo a subcoordenadora Doiane Lemos, 396 mil pessoas já foram vacinadas, de um público-alvo de 570 mil pessoas. “Consideramos alta a quantidade pessoas ainda sem proteção. Estamos lidando com a circulação de H3N2, H1N1 e influenza B, que apresentam sintomas parecidos e causam mortes”.

Com ação de vacinação, neste sábado, na Estação da Lapa, a dentista Maria do Carmo, 37 anos, aproveitou o final de semana para se proteger. “Trabalhamos com outras pessoas e isso pode colaborar para a transmissão do vírus. Aproveitei a folga e já tomei minha vacina”.

Prevenção

O garoto Enzo de Lima, 5 anos, foi acompanhado da mãe Ana Paula, que ficou preocupada com os óbitos. “É assustador ver idosos e crianças morrendo por causa dessa doença”, disse.

O primeiro caso deste ano foi de uma criança, de 10 anos, em 29 de março. No dia 27 de abril, um menino de 3 anos, morador da região de Itapagipe, também faleceu.

Outras três mortes de vítimas do H3N2 foram contabilizadas nos primeiros 15 dias deste mês. As mortes são de idosas, que tinham 73, 81 e 97 anos.

“O que nos deixa profundamente tristes é que sete desses resultados foram de pessoas que não haviam se vacinado na campanha de imunização. Por este motivo, destacamos a importância de se prevenir. A vacina é o único meio de proteção”, completou Doiane Lemos, da SMS.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

