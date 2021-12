Salvador registra mais de 1,8 mil infrações por estacionamento irregular em ciclovia

Mais de mil motoristas foram notificados em 2017 por estacionar em ciclovias, área exclusiva para o uso de bicicletas, na capital baiana. De acordo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ao todo, foram 1.859 veículos multados no valor de R$ 195,23.

O local com maior número de registros de infrações é a região do aeroporto. Em 2017, foram 1.112 autuações neste local e, em 2018, já foram registradas mais 165.

Outras áreas com alto número de infrações deste tipo são as avenidas Thomaz Gonzaga (Pernambués), Porto dos Mastros (Cidade Baixa) e Antônio Carlos Magalhães (ACM).

Estrutura

Na capital, foram criadas cerca de 203 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas (trajetos orientados para ciclistas). Para incentivar o uso dos espaços e da bicicleta, a prefeitura dispõe de 40 estações de compartilhamento de bicicletas por meio do programa Bike Salvador. Além disso, os ciclistas ainda contam com as famosas bicicletas “azuizinhas”.

Desde o início do programa, já foram realizadas 811.283 mil viagens com as bicicletas de compartilhamento "laranjinhas". De acordo com a Transalvador, foi evitado o envio de pouco mais de 292 toneladas de carbono no meio ambiente.

