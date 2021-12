Salvador registra a menor infestação do Aedes em 11 anos

Salvador registrou a menor infestação do mosquito Aedes aegypti no mês de janeiro em 11 anos, segundo o Índice de Infestação Predial (IIP), realizado entre os dias 04 e 08 de janeiro. O novo IIP é de 1,8%; o que significa que, a cada 100 imóveis visitados, menos de dois apresentaram focos.

Mesmo com a melhora, a cidade ainda está em estado de alerta para a ocorrência de uma eventual epidemia das arboviroses. O Programa Municipal de Controle do Aedes tem um telefone exclusivo para recebimento de denúncias de prováveis focos do mosquito: 3202-1808.

No Carnaval, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fará operação especial para controlar o vetor da dengue, zika e febre chikungunya. Além das ações de rotina, os agentes farão inspeção e borrifação de inseticida no entorno das UPA's, nos bairros com programação momesca e nos circuitos oficiais.

Além disso, o Centro de Zoonoses vai bloquear as residências com suspeita de pessoas acometidas por alguma arbovirose.

