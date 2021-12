Salvador registra 97 assassinatos durante greve da Polícia Civil

Durante a greve dos policiais civis, iniciada no dia 19 de maio e concluída na quarta-feira, 9, foram registrados pelo menos 97 homicídios em Salvador, cujas investigações ficaram paradas. O fato agrava ainda mais o quadro de ineficiência da polícia baiana no tangente à solução de crimes contra a vida. Dados do Centro de Documentação e Estatística Policial (Cedep) mostram que, em 2009, dos 1.733 assassinatos ocorridos na capital, apenas 14,6% (254) foram elucidados (quando é identificado o autor do crime).

Questionado, o delegado-chefe da Polícia Civil, Joselito Bispo, estranhou os números e disse que mandaria refazer o levantamento das estatísticas porque “algumas unidades se atrasaram em enviá-lo”. E garantiu que em 2009 o índice de assassinatos solucionados foi de 18,9%. “E ainda não terminamos o levantamento por conta do atraso. Agora, estamos com maior suporte, com os presos saindo das delegacias, e vamos ter uma maior efetividade”, argumentou Bispo.

Mesmo admitindo-se que os dados do delegado-chefe são os corretos, chega-se à conclusão que a polícia não identificou o criminoso em mais de um quinto dos casos de assassinato ocorridos em 2009 em Salvador. Joselito Bispo informou que os dados dos primeiros meses de 2010 ainda não estão fechados. Relatórios do Cedep obtidos por A TARDE, porém, mostram que também este ano as investigações têm andado lentamente. De fevereiro até 7 de junho – os números de janeiro não foram disponibilizados –, apenas 4,6% (29) dos crimes do período (630), em Salvador, foram solucionados no mês que ocorreram.



A demora na solução da maioria dos homicídios contrasta com o caso do delegado titular de Camaçari, Clayton Leão, morto no último dia 27, em seu carro. Dois dos autores do crime foram identificados no mesmo dia do assassinato e um terceiro no dia seguinte, quando o trio foi apresentado à imprensa pelo secretário da Segurança Pública, César Nunes. O crime não só foi dado como solucionado como concluído, já que os autores não foram só identificados, mas presos.

Prejuízos - A paralisação e a lentidão nos processos de investigação causam prejuízos ao andamento judicial. O advogado criminalista Osvaldo Emanuel considera que “sempre que se demora com a apuração de provas, elas tendem a ser mais frágeis”. O especialista analisou que a demora na elucidação dos crimes dificulta o trabalho do Ministério Público (MP). “A investigação policial é base para o MP oferecer a denúncia. Se ela tem provas frágeis, enfraquece a denúncia”, afirmou.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quinta-feira, 10, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo