Salvador registra 65 ocorrências após chuva nesta quinta

Mais de 60 ocorrências foram registradas após as chuvas na manhã desta quinta-feira, 21, em Salvador. De acordo com a Defesa Civil do município (Codesal), até às 11h o órgão tinha recebido 65 ocorrências.

Foram registrados seis deslizamentos de terra, sendo dois em Valéria, dois em Pau da Lima e dois em Cajazeiras; duas quedas de árvore no Centro e Valéria; cinco alagamentos de imóvel, 17 ameaças de desabamento; uma ameaça de desabamento de muro, 14 ameaças de deslizamento; sete árvores ameaçando cair; um incêndio; duas avaliações de imóvel alagado e oito orientações técnicas.

Para os próximos dois dias, o órgão prevê uma tendência de pancadas de chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas por rajadas de vento e temperatura mínima de 23º Celsius e máxima de 34º C. Há riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

Não há registro de feridos no órgão.

Trânsito

A chuva também causou pontos de alagamento e transtornos, na manhã desta quinta, em diversos locais no trânsito da capital baiana.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), quatro pontos da cidade ficaram com alagamento e trânsito lento. Foram eles: Extra Paralela, sentido Aeroporto, Praça João Mangabeira, sentido Dique, Paralela, sentido Centro, e avenida ACM, próximo ao Shopping da Bahia.

O órgão de trânsito pediu que os motoristas e pedestres tenham cuidado ao circular pela cidade durante a chuva.

Transalvador pediu que pedestres e motoristas tenham cuidado durante a chuva (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Bambuzal

Ainda segundo a Transalvador, o bambuzal da avenida Aliomar Baleeiro, próximo a subida de Cajazeiras, desceu, por volta das 6h30, por conta das chuvas.

Com isso, uma faixa ficou interditada. Na outra faixa apenas ônibus e carros pequenos estão circulando.

