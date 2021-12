Salvador registra 58 diagnósticos de Aids durante a Copa

O resultado final do projeto Proteja o Gol, realizado em Salvador durante a Copa do Mundo, revelou 58 diagnósticos positivos para o HIV - vírus da Aids. O anúncio foi feita nesta segunda-feira, 14. Os soropositivos foram encaminhados para o Serviço Municipal de Assistência Especializada - SEMAE, na Liberdade, e para o Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA Marymar Novais, no Dendezeiros, para iniciarem o tratamento totalmente gratuito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 2 mil exames foram realizados e mais de 520 mil preservativos masculinos e femininos para baianos e turistas foram distribuídos nos dias de Fan Fest no Farol da Barra.

