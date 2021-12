Salvador registra 34,7ºC e tem dia mais quente do ano

Esta terça-feira, 6, foi o dia mais quente do ano em Salvador. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura registrada foi de 34,7ºC, com sensação térmica de 37ºC. No interior, o destaque foi para Itaberaba, no centro norte baiano, que registrou a maior temperatura da Bahia, com 39,4ºC.

As temperaturas também ficaram elevadas em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, chegando a 39ºC. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, o mês de março costuma ser o mais quente do ano. "A gente já vinha registrando temperaturas elevadas durante o mês, variando de 30ºC a 33ºC", conta.

Claudia explica ainda que as temperaturas devem começar a diminuir em todo o estado ainda nesta semana, com previsão de tempo nublado com pancadas de chuva isolada, com máxima de 32ºC e mínima de 24ºC.

A meteorologista alerta que é necessário redobrar o cuidado com as "chuvas de verão", que que podem vir acompanhadas de raios e trovões. "Assim que observar a formação da chuva procurar abrigo, evitar ficar locais abertos".

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

