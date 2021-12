Salvador registra 20,2° na madrugada, menor marca do ano

Com a leve queda nas temperaturas da capital baiana, os soteropolitanos tiraram os casacos do armário. Salvador registrou, na madrugada desta quarta-feira, 15, a menor temperatura do ano, 20,2 graus Celsius (ºC). O registro foi feito pela unidade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na cidade.

"Para o comum em Salvador, é uma temperatura mais agradável, na madrugada, a menor deste ano. Claro que não podemos chamar de frio, porque acima de 20 graus não se considera frio, mas o soteropolitano, que tem três estações do ano com temperaturas mais elevadas, já se sente um pouco essa mudança", disse a meteorologista Cláudia Valéria.

Para os próximos dias, a previsão é que o tempo continue ameno e chuvoso, na capital da Bahia e na faixa litorânea, sem modificações. De acordo com o Inmet, os termômetros vão marcar entre 22ºC e 27ºC, diferentemente de algumas cidades do interior, onde as temperaturas devem baixar mais.

Com a proximidade do período das festas juninas, sobretudo o São João, a meteorologista afirmou que as temperaturas tendem a cair principalmente no Recôncavo Baiano, na Chapada Diamantina e na Região Sudoeste, próximo a Vitória da Conquista, onde as temperaturas têm chegado a 13ºC.

Em todo o estado, as temperaturas devem variar entre 14°C e 34ºC, acompanhadas de chuva em grande parte dos municípios.

