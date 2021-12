Salvador registra 17.500 casos de virose com diarreia

Cerca de 17.500 pessoas tiveram virose com quadro de diarreia em Salvador esse ano. O balanço é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que indica que os distritos do Cabula/Beiru, Itapuã e Liberdade concentraram o maior número de casos.

>> Infectologista explica como se proteger e tratar o rotavírus

De acordo com o órgão de saúde, a doença está relacionada a rotavírus e norovírus. Além da diarreia, a virose também causa vômito frequente e febre alta.

Os vírus são transmitidos pelo contato direto com pessoas doentes, além ingestão de água e alimentos contaminados. A virose pode ser prevenida com a higienização de alimentos e tomando cuidados, como lavar as mãos com frequência.

De acordo com especialistas, após o contato, a pessoa pode levar até dois dias para manifestar os sintomas. Quem ficar doente, deve ingerir bastante líquido, evitar o consumo de alimentos gordurosos e repousar.

