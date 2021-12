Salvador registra 1.051 novos postos de trabalho no primeiro trimestre

Salvador gerou 1.051 empregos formais no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo MInistério do Trabalho e Emprego.

A área com maior número de postos de trabalho criados foi a de serviços que, juntamente com o número de trabalhadores informais, registrou 1.911 novos postos. Em seguida, estão os setores de construção civil (450), serviços de utilidade pública (364), administração pública (247) e indústria da transformação (20).

No mesmo período do ano passado, a capital baiana havia registrado a perda de 5.415 postos de trabalho.

