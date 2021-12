Salvador receberá 560 unidades do Minha Casa, Minha Vida

Foi anunciado pela Prefeitura de Salvador, na última segunda-feira, 28, o recebimento de cerca de 560 unidades habitacionais do projeto Minha Casa, Minha Vida. A previsão é de que os imóveis sejam entregues no início de 2020 e que contemplem Subúrbio Ferroviário e o bairro Barro Duro, localizado na CIA/Aeroporto.

Do total, 260 unidades serão erguidas na região do Mané Dendê, localizada no Subúrbio Ferroviário. Está será a primeira parte do projeto, que prevê a construção de 1 mil residências na região. O terreno será disponibilizado pela empresa Sertenge na Rua Pajuçara, no Alto da Terezinha, e estima-se que irá beneficiar moradores dos bairros de Santa Terezinha, Plataforma, Ilha Amarela, Itacaranha e Rio Sena.

Vivem hoje no Mané Dendê, cerca de 34 mil famílias. Além da construção das casas, o rio será saneado, e a área, urbanizada. Também serão construídas escolas, posto de saúde, praças e parques.

As outras 300 unidades fazem parte do Residencial Sol Nascente II, localizado em Barro Duro. Metade das vagas serão disponibilizadas através de sorteio das famílias já cadastradas no programa e a outra parte será destinada diretamente a moradores de áreas de risco e famílias que tenham filhos com microcefalia.

O Residencial também contará com escola, creche, transporte e unidade básica de saúde. Das 11 famílias vítimas de um desabamento ocorrido em março deste ano, em Pituaçu, oito já estão assinando contratos para receber novas casas pelo programa.

Desde 2013, já foram entregues em Salvador 12.294 unidades habitacionais. A seleção dos proprietários conta com análise de critérios como renda familiar de até R$ 1.800, existência de crianças com microcefalia na família e moradia em situação de risco geológico.

adblock ativo