Salvador recebe título de Cidade da Música da Unesco

Salvador foi condecorada oficialmente, na tarde desta quarta-feira, 1º, com o título de Cidade da Música da Rede de Cidades Criativas da Unesco em coletiva realizada no Palácio Thomé de Souza e que teve a participação de artistas.

A coordenadora do setor de Cultura da representação da Unesco Brasil, Patrícia Braz, veio à cidade para entregar a titulação. "É uma aproximação com Salvador. A Rede de Cidades Criativas visa estimular por meio da cultura, o desenvolvimento local e o fortalecimento dessa cadeia da música", disse.

Salvador está no número seleto mundial das 116 cidades criativas, segundo a coordenadora, que ressaltou também o fato da cidade estar há 30 anos na lista do patrimônio mundial.

O título foi uma iniciativa promovida pelo Escritório Salvador Cidade Global (ESCG). O processo de seleção com a Unesco passou por várias etapas e durou de julho a dezembro de 2015.

"A música é um instrumento importante de desenvolvimento do povo e de inclusão social", disse o secretário do ESCG, Jorge Khoury.

Artistas

A cantora Daniela Mercury quebrou o protocolo a pedido do prefeito e cantou a música 'Cidade da Música' que fez em homenagem ao título, além de 'Samba da Minha Terra' de Dorival Caymmi. "É muito importante ocupar nossa ruas e que se mensure essa indústria. É a nossa essência como povo" disse a cantora.

"É mais responsabilidade pra nós de agora em diante", pontou a cantora Margareth Menezes. Aline Rosa também esteve presente. " Salvador respira música desde sempre. Isso só vem acariciar nossos corações. Faz o mundo olhar para Salvador de uma forma mais forte culturalmente", opinou.

O prefeito considera que a iniciativa projeta ainda mais a capacidade de Salvador fora do país. "É um estímulo para que artistas internacionais se apresentem no celeiro da nossa diversidade musical". No entanto, reconheceu o desafio da construção de uma arena multiuso para tal finalidade e anunciou ter um projeto em estudo do Museu da Música Brasileira na cidade.

adblock ativo