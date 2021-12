Salvador recebe 'Seminário Nacional Brasil Sem Racismo' nesta sexta

Será realizado de 31 de maio a 2 de junho, o 'Seminário Nacional Brasil Sem Racismo', promovido por grupos, coletivos e pessoas de referência do movimento negro brasileiro. As inscrições, que são limitadas, podem ser feitas até 31 maio, de forma online ou presencialmente na abertura.

O evento possui como objetivo analisar a conjuntura nacional sobre os principais temas para a população negra, além de organizar meios conjuntos para enfrentar o período que se apresenta de forma desafiadora.

Nesta sexta-feira, 31, a abertura irá ocorrer no Centro Cultural da Câmara de Salvador, na Praça Municipal, localizada no Pelourinho. Neste dia estarão a jornalista Rosane Borges, a bacharel em Letras Lindinalva Barbosa e do ativista político Luiz Alberto, com mediação de Geovan Bantu, especialista em raça de gênero. As apresentações culturais serão realizadas pela cantora Nara Couto, Deise Fatuma, entre outros.

No sábado, 1º, e domingo, 2, o seminário irá ocorrer no Instituto Anísio Teixeira, em São Marcos. Nestes dias ocorrerão palestras, mesas redondas e grupos de trabalho, que contarão com ativistas e especialistas brasileiros, de diversas áreas de atuação. Entre os nomes confirmados estão Edson Cardoso, Ana Luiza Flauzina, Mônica Francisco, entre outros.

