Salvador recebe projeto que estimula troca e doação de livros

A CCR Metrô Bahia acaba de lançar uma proposta para incentivar o interesse dos baianos pela leitura. A celebração do projeto 'Estação da Leitura' acontece nesta quinta-feira, 21, às 9h30, com a visita especial de estudantes da escola Maria Imaculada Conceição e Clube de Mães, da comunidade Calabetão, em Salvador.

No total, serão 50 alunos, com idade entre 6 e 10 anos. A viagem sob trilhos fará um bate-volta entre as estações Pirajá e Lapa e será repleta de contos infantis e boas histórias.

Inicialmente, a iniciativa conta com cinco casinhas instaladas nas plataformas das estações Acesso Norte, Campo da Pólvora, Pirajá, Rodoviária e Aeroporto. O acervo inicial é composto por mais de 500 livros de literatura frutos de doação de colaboradores da concessionária para campanha interna que estimulou o compartilhamento de histórias e conhecimento e do apoio da Fundação Casa de Jorge Amado.

A pretensão é que a campanha ganhe uma proporção ainda maior, direto dos trilhos para a casa dos mais de 370 mil clientes que circulam diariamente pelo Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Por isso, a colaboração de todos os usuários na doação e troca dos livros é imprescindível para o sucesso da ação social e cultural.

