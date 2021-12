Salvador recebe primeira edição da 'Bud Basement' neste sábado

No próximo sábado (08), o Flow Festival irá marcar a abertura do 'Bud Basement', evento que leva a assinatura da cerveja Budweiser e que foi o ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo de 2018. Para esta primeira edição, o tema será festa junina.

Na capital baiana, assim como na edição anterior, o evento acontecerá no Trapiche Barnabé, no Comércio, e vai contar com shows das bandas Forró da Gota, Forró Sorrateiro, além do cantor Edinho Caraíva e o DJ Lucio K. Os ingressos já estão à venda no Sympla e custam R$ 35.

Presente em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, a edição 2019 do Bud Basement repete a fórmula que foi sucesso na Copa do Mundo FIFA e será o espaço ideal para quem procura esportes ao vivo e muita diversão após as transmissões.

Além disso, o espaço terá atividades voltadas para a interatividade dos participantes por meio de muita música, entretenimento e 'Bud' gelada.

