Salvador recebe primeira academia com método alemão de eletroestimulação

Chega a Salvador a primeira academia de eletroestimulação muscular do norte e nordeste. A Eletric Body, com tecnologia alemã no dia 12 de dezembro e irá funcionar no shopping Cidade, no bairro do Itaigara.

O método, que garante aumentar em 6x a intensidade da musculação, tem conquistado o coração de figuras públicas como as atrizes Bruna Marquezine, Carolina Dieckman, Juliana Paes, Cláudia Raia entre outras famosas.

Através de um colete com placas e eletrodos e através do auxílio de um profissional orientador, a pessoa realiza sessões curtas de treino de até 20 minutos realizadas de uma a duas vezes por semana que equivalem ao esforço de 3h de musculação tradicional. O aparelho movimenta até 350 músculos ao mesmo tempo (alguns deles não são atingidos através de musculação ou atividade física convencional) em diferentes intensidades, o que garante que a pessoa consiga atingir um ótimo resultado em menos tempo.

adblock ativo