Salvador recebe presidente do TCU no III Encontro Nordeste de Advocacia Pública

Salvador recebe, até esta sexta-feira, 26, o III Encontro Nordeste de Advocacia Pública. O evento é realizado no Gran Hotel Stella Maris e conta em sua programação com procuradores, diretores e advogados da União.

Nesta quinta-feira, 25, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Mucio Monteiro, irá ministrar uma palestra com o tema "A atuação do TCU voltada ao objetivo nacional de redução das desigualdades sociais e regionais", às 14h.

O congresso tem como tema principal "Direito, Desenvolvimento Regional e Advocacia Pública" e é promovido pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia, com apoio de todas as Procuradorias Gerais nordestinas e da Escola da Advocacia Geral da União. O evento é destinado à procuradores dos estados e municípios, professores, secretários de Estado, advogados da União e membros do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas.

As inscrições para o evento estão esgotadas.

