Salvador recebe pela segunda vez congresso para jovens empreendedores

Salvador vai sediar pela segunda vez a 24ª edição do Congresso das Associações dos Jovens Empreendedores (Conaje). O evento acontecerá de 28 a 30 de novembro no Gran Hotel Stella Maris e irá reunir uma programação com palestras, painéis de debate e oficinas com convidados de todo o Brasil.

Com a crise econômica o empreendedorismo trouxe à tona nos últimos anos e a necessidade de investir em seu próprio negócio cresceu e tem se fortalecido, por isso, o intuito do evento é a geração de negócios e capacitação dos jovens. Para garantir a vaga no 24º Conaje, é necessário realizar inscrição por meio do site.

