Salvador recebe palestra sobre a importância da imagem na primeira infância

A executiva Cati de Castro, CEO da Golden Willow vai ministrar uma palestra gratuita que traz importância da imagem na primeira infância e o impacto exercido pela imagem dos pais na formação. Tudo ocorrerá no próximo dia 7, a partir das 17h30, na Escola Little Hug, em Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

No local, será abordado um método inovador, fruto da sua expertise em relações exteriores, habilidades sociais, branding, liderança, etiqueta do trabalho e protocolo empresarial. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, por meio do telefone 71 3024-6020.

