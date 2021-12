Salvador recebe palestra gratuita sobre redução de custos para condomínios

A capital baiana vai receber, no dia 12 de abril, a terceira edição do evento "Café.com", que acontece na Faculdade Social da Bahia, em Ondina. Voltado para síndicos e gestores de condomínios, o evento abordará o tema "Reduzindo custos e melhorando o desempenho da Gestão Condominial".

A palestra será ministrada pelo professor Michael Jonas, Mestre em Economia pela University of Delaware (EUA). As inscrições podem ser feitas pelo e-mail jlvieira@abefs.org.br , whatsapp 71 98267-6106 ou através do link.

adblock ativo