Salvador recebe palestra de embaixador da paz nesta sexta

Salvador recebe nesta sexta-feira, 5, a palestra do indiano Prem Rawat, considerado o embaixador da Paz, que viaja pelo mundo há mais de quatro décadas. O evento acontece no Hotel Fiesta (Itaigara), às 20h.

Durante o encontro, Prem Rawat - que já discursou na Organização das Nações Unidas (ONU), no Parlamento Europeu e nas Universidades de Harvad e Oxford - apresenta uma perspectiva sobre os tópicos de paz, como incluí-la na vida cotidiana e a importância do indivíduo.

"Não é o mundo que precisa de paz, são as pessoas. Quando as pessoas no mundo alcançarem a paz interior, o mundo estará em paz", afirma Rawat, que recebeu o título de Embaixador em 2006, quando participou do Festival Mundial da Paz, em Florianópolis.

A conferência é aberta ao público e tem entrada gratuita. Mais informações pelo site www.wopg.org.

