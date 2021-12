Salvador recebe os primeiros navios de cruzeiros do ano

Mais de 7 mil turistas desembarcam de navios de cruzeiros nesta quarta-feira, 3, em Salvador. Vindos do Rio de Janeiro, os visitantes aproveitam para conhecer pontos turísticos da capital.

Durante todo o mês de janeiro, são esperadas na capital baiana 14 embarcações, com cerca de 39 mil visitantes. Em Ilhéus, serão seis navios com 23,4 mil passageiros. De acordo com dados da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), esta temporada teve incremento de 8% em relação ao período anterior.

Ao desembarcarem, os visitantes contaram com o receptivo especial, além de baianas distribuindo fitinhas do Bonfim e fazendo selfies com os turistas, a ação conta com mostras da cultura local, com dançarinas representando Iemanjá e grupos tocando música baiana.

