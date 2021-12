Salvador recebe mutirão gratuito para pessoas com asma e doenças pulmonares

Um mutirão com triagem e orientações para asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), acontece no próximo sábado, 11, a partir das 8h, na sede da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina. O atendimento é gratuito e as senhas serão distribuidas na sexta-feira, pela manhã.

A ação promovida pela ABM, em parceria com a Sociedade de Pneumologia da Bahia, tem público-alvo de pessoas, a partir dos 15 anos, que tenham sintomas recorrentes de tosses, catarro, cansaço, falta de ar, chiado no peito, aperto no peito e infecções respiratórias frequentes, além de fumantes e ex-fumantes.

O mutirão contará com orientações de controle ambiental para alérgicos, atividades físicas para pneumopatas e sobre tabagismo e asma, além de tratar da importância dos sintomas apresentados para que haja um diagnóstico precoce de tuberculose.

Para participar, basta comparecer à ABM na sexta-feira, 10, das 8h às 12h, e levar documento de identidade com foto, para obter a senha de atendimento. Serão distribuidas 70 senhas.

