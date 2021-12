Salvador recebe Mutirão Cultural em Castelo Branco com o tema “Diversidade e Resistência”

Será realizado um mutirão cultural do projeto Humana Esporte, que terá como tema “Diversidade e Resistência” neste sábado, 24, na Praça da Rua P, próximo ao Centro Social Urbano de Castelo Branco. O evento acontecerá a partir das 10h até às 18h, trazendo apresentações de dança, poesia, comercialização e exposição de produtos (artesanato e culinária), roda de capoeira, música e diversão para todas as idades.

São esperados cerca de 200 pessoas e, de acordo com a coordenadora do projeto, Leila Flores, o objetivo da ação é promover o fortalecimento das diversas culturas do bairro. “Abordaremos temas como Fortalecimento da economia local, bem estar, meio ambiente, protagonismo juvenil, igualdade racial e de gênero, linhas de ação de acordo com as necessidades da comunidade, através de diversas atividades”, pontua Leila.

