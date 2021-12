Salvador recebe Museu do Videogame neste sábado

Salvador vai receber a partir deste sábado, 31, o Museu do Videogame, com exposições de mais de 300 consoles antigos e atuais, além da possibilidade de interação e realização de torneios. O evento ocorrerá no Shopping Paralela e a entrada é gratuita.

A exposição é totalmente interativa e resgata quatro décadas de história da evolução dos videogames. Entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972, o Atari Pong, Fairchild Channel e o Virtual Boy.

Novas Gerações

O museu também tem espaço para as novas gerações, os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos da PlayStation em totens multimídia com PlayStation 4, já conhecidos nos grandes eventos de games no Brasil e no exterior. Será possível ainda pilotar em cockpits para PS4.

adblock ativo