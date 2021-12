Salvador recebe mostra colaborativa sobre festas infantis

Será realizada nesta terça-feira, 2, a 1ª Mostra Colaborativa do Empório de Festas que acontecerá no Empório de Festas, localizado no Rio Vermelho, das 9h às 18h. A exposição reúne 16 decoradores, que se dividirão em duplas ou trios para expôr sobre temas infantis.

Através da iniciativa da loja Alugue para Festas, o evento busca reunir profissionais da área e parceiros para uma troca de conhecimento e ideias para implementar no ramo. Entre os decoradores presentes estão: Fernanda Brinço, PW Eventos, Nanda Carvalho (Decorame Festas), Aline Loureiro (Decoralité), Felicitart Eventos, Thanks Festas, Paloma Lopes (Mini Party Atelier), Lorena Rossoni, Juliana e Luciana da Style My Party, Kaka Phileto e Camila Medrado (Shabby Chic Eventos), Mandy Lopez Assessoria, Laís Gomes (Toque Delas) e Lumi Criações.

Os parceiros da 1ª Mostra Colaborativa do Empório de Festas são: Docices da Vovó Quinha, Ballons Designers, Balcão Gourmet, Violeta Floricultura, Luciana Verza, Alessandra Teles, Larissa Mincov, Mommy Lok, Ellas Têm, A Casinha da Festa, Tok Final Festas e FotoAqui App.

