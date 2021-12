Salvador recebe mais 14 novas centrais de bicicletas

Salvador recebe neste domingo, 3, mais 14 novas centrais de compartilhamento de bicicletas do projeto Salvador Vai de Bike. A inauguração acontece às 10h, em frente ao Mercado Modelo, no Comércio, com a presença do secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo (Ecopa), Izaac Edingtone. A previsão é que sejam implantadas 40 centrais, até o final do ano, segundo o secretário.

Neste sábado, 2, mais uma ciclofaixa - nos moldes da que liga o Campo Grande ao Centro Histórico - foi inaugurada, também em frente ao Mercado Modelo. O espaço se estende até a Bahia Marina, na avenida Contorno e estará disponível apenas aos domingos e feriados, das 7h às 16h.

"A ideia é testar a ciclofaixa, inicialmente, nesses ambientes, para depois torná-los permanentes", afirma Izaac. Segundo ele, o local é ideal por ter destaque para o turismo. "A vista é maravilhosa. Tenho certeza que quem passear de bike pelo local vai gostar bastante", diz.

A estudante Raíssa Sartori, 18 anos, elogiou a iniciativa, mas cobra mais respeito dos motoristas no trânsito. "Muitos ignoram a distância mínima para fazer ultrapassagem. Nesse aspecto, temos muito o que melhorar".

Para o integrante do grupo de ciclistas Jabutis Vagarosos, Valci Barreto, o principal aspecto do projeto é o caráter educativo. "Essa é uma forma de treinar a população para aceitar as bicicletas como meio de transporte", opina. Aos 63, o advogado e jornalista usa a bicicleta para transporte e lazer.

Com a mesma linha de pensamento, o secretário adverte sobre a conscientização das pessoas no trânsito. "Ao colocar mais bicicletas nas ruas, temos como objetivo mostrar a todos que o ciclista não é um inimigo e há espaço no trânsito para todos", avaliou.

Segundo ele, 50 outdoors foram afixados pela cidade para chamar a atenção dos condutores quanto ao respeito ao ciclistas. Propagandas em emissoras de rádio e televisão dão destaque à mesma questão.

Novas estações - As estações já existentes estão fixadas no Campo Grande, Barra, Praça da Piedade, Castro Alves, e Jardim Apipema. As novas estações ficam na avenida Centenário; na praça Bahia Sol (orla de Ondina, em frente ao Colégio ISBA); largo da Mariquita, Rio Vermelho; praça Marconi (Correios); rua Ceará (em frente ao Hiperideal), e praça Nossa Senhora da Luz (estação próxima ao antigo Clube Português), ambas na Pituba; parque Costa Azul; Jardim de Alah; Boca do Rio; praia de Patamares; avenida Tamburugy (próximo à avenida Pinto de Aguiar); largo de Amaralina, corredor da Vitória e Imbuí.

Antes de utilizar as bicicletas, é necessário realizar cadastro no site (bikesalavador.com) e pagar uma taxa anual de R$ 10, através de cartão de crédito. Cada usuário terá um prazo de 45 minutos para usufruir da bicicleta. Caso o tempo seja ultrapassado, serão cobrados R$ 5 a cada meia hora de atraso e a devolução do veículo pode ser realizada em qualquer estação disponível.

