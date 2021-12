Salvador recebe maior evento de games do Norte e Nordeste

A capital baiana sediará a oitava edição do maior evento de games das regiões Norte e Nordeste, o Gamepólitan, nos dias 27 e 28 de julho, sábado e domingo.

O evento, realizado pela 42 Cultura e Entretenimento, acontecerá no no campus Paralela da Unijorge, reunindo cerca de cinco mil gamers, competidores e apaixonados por jogos, tecnologia e inovação no estado. Os ingressos estão à venda no site do Gamepólitan.

Como objetivo de fomentar novas oportunidades de negócios e de construção de conteúdos, produtos e serviços voltados ao crescimento do mercado de games, o Gamepólitan conta com o apoio institucional do Governo do Estado, Centro Universitário Jorge Amado entre outras instituições da Bahia atuantes no cenário de jogos.

A programação conta com apresentações e bate-papos com especialistas divididos em dois palcos: o Fora da Caixa, com conteúdos disruptivos ligados aos cenários de jogos, e o Narrativas, com viés educacional.

Além disso, os visitantes poderão aproveitar tudo que a experiência offline pode proporcionar tais como boardgames modernos e clássicos, cardgames, protótipos, laboratório maker e jogos narrativos, num mix que permite se reconectar com o prazer de jogar em grupo.

Também haverá uma sala dedicada a protótipos que coloca o grande público e os desenvolvedores regionais em contato direto com as últimas novidades ainda não publicadas, tais como Diego Azevedo, autor do Inédito Mares do Sertão, jogo narrativo em formato de cordel vem de Natal, no Rio Grande do Norte, para dividir sua experiência em criação de jogos narrativos com temática regional com o público de Salvador.

A outra novidade desta a presença da 'São Jogue' com interações e uma nova forma de jogar, que se unem as já tradicionais atrações como freeplay de videogames, museu do videogame, arena de dança digital, torneio de futebol digital, dentre outros.

adblock ativo