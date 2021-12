Salvador recebe laser que promete rejuvenescimento íntimo

Muitas mulheres se queixam de falta de lubrificação, elasticidade ou desconforto na relação sexual, por conta disso, foi criado um procedimento considerado mais rápido, mais seguro e menos invasivo: o laser para a região íntima feminina. Tudo isso para ajudar na melhora da autoestima da mulher prometendo devolver a qualidade sexual.

As principais disfunções que podem ser tratadas com o laser são: desconfortos causados pelas dores durante a relação sexual, incontinência, infecção urinária, ressecamento vaginal e a Síndrome do Relaxamento Vaginal. A médica ginecologista, Ana Cristina Batalha, uma das sócias da clínica EMEG, relata que o resultado já pode ser visto nas primeiras sessões e são necessárias de 4 a 6 no total, dependendo do caso. Logo depois de cada uma, a paciente pode voltar às atividades normais sem problema algum.

Além dos tratamentos funcionais do assoalho pélvico, o laser também é indicado para queixas puramente estéticas, como o Peeling Íntimo, que é um tratamento que elimina as células mortas e camadas superficiais da pele através da associação de alguns ácidos, deixando a pele mais lisinha e renovada, com aparência mais jovem. O laser também serve para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, como a diminuição do pequeno lábio, que é uma das maiores queixas estéticas da região genital, mais conhecido como cirurgia íntima.

Todos os procedimentos são feitos em consultório, de forma simples, rápida, indolor e pode haver pequenas intervenções cirúrgicas como por exemplo, para a realização da plástica íntima.

adblock ativo