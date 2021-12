Salvador recebe Fórum Social Mundial pela primeira vez

Na próxima quarta-feira, 13, Salvador receberá pela primeira vez, o Fórum Social Mundial (FSM), que reunirá marchas e assembleias promovidas por baianos e pessoas de diferentes países. Para discutir detalhes do evento, uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (7), com o governador Rui Costa e gestores estaduais.

Espaços, equipamentos, alojamentos e alimentação serão cedidos pelo Governo do Estado durante o período do FSM. O órgão aguarda cerca de 80 mil pessoas, sendo 10 mil de fora do Brasil, vindas de 120 países.

As atividades serão realizadas, principalmente, no Campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde também acontecerão em espaços como Estádio de Pituaçu, Parda de Exposições, Parque São Bartolomeu, Concha Acústica, Biblioteca Central, Sala Walter Silveira, Palacete das Artes, Pelourinho, os Centros Culturais de Alagados e Plataforma, Casa da Música, dentre outros.

Com o tema 'Resistir é Criar, Resistir é Transformar', o evento abordará 19 eixos temáticos, até o dia 17 de março. Interessados em participar do FMS podem se inscrever pelo site do fórum.

Segurança

O Plano de Segurança do evento já esá está sendo construído pelas polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e a Coordenação de Gestão de Segurança da Ufba. Interessados em participar do FMS podem se inscrever pelo site do fórum. Com o tema 'Resistir é Criar, Resistir é Transformar', o evento abordará 19 eixos temáticos.

adblock ativo