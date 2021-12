Salvador recebe Fórum de Comércio Exterior e Logística Internacional

Com o objetivo de discutir os desafios e as possibilidades dos processos de importação e exportação no cenário mundial, o I Fórum de Comércio Exterior e Logística Internacional - O Desembaraço Aduaneiro sobre Águas e os seus reflexos nas operações do Comércio Exterior, acontece nesse sábado, 7, a partir das 9h, no Prédio de Pós-Graduação da Universidade Salvador (Unifacs), no Stiep, em Salvador.

O evento será aberto ao público e traz painéis sobre temas relacionados, como, por exemplo, a nova modalidade de liberação de cargas importadas e exportadas da Receita Federal.

Durante o fórum, serão três apresentações. Com 19 anos de experiência executiva em Logística e Comércio Exterior, o membro da equipe de suprimentos da Braskem (Importação), Fabrício Fois, comanda o painel sobre importação de suprimentos.

Já o diretor comercial e de operações da Martins Medeiros Logística, Murillo Mello, que possui 19 anos de experiência em logística e comércio exterior, e o gerente comercial do Grupo Wilson Sons/Tecon Salvador, Gilberto Robortella, apresentam o painel sobre despacho aduaneiro e suas especificidades.

Completa a programação painel sobre comércio exterior como estratégia de negócios, conduzido pelo mestre em desenvolvimento urbano e regional Darllan Santos, que possui 18 anos de experiência em logística e comércio exterior.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever previamente pelo site e, no dia do Fórum, levar 1 kg de alimento não perecível.

Os alimentos arrecadados serão doados para o “Rota do Bem”, projeto social desenvolvido pela Unifacs para auxiliar famílias que moram em municípios do sertão baiano afetados pela seca e com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH).

