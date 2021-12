Salvador recebe festival do mingau até domingo

Acontece até domingo, 16, o Festival do Mingau Quaker, evento gastronômico realizado no restaurante Sorriso da Dadá, no Pelourinho. O banquete, que conta com receitas especiais, é assinado pela chef Dadá.

Os mingaus, à base de aveia, trazem ingredientes inusitados, como gorgonzola, abóboda, água de coco e carne de fumeiro. Os pratos, criados exclusivamente para o festival, são servidos sempre das 17h às 19h.

A Quaker, marca responsável pelo evento, escolheu o nordeste para lançar o festival devido ao fato do mingau de aveia fazer parte da cultura da região, sendo um dos pratos tradicionais.

