Salvador recebe evento sobre coaching, empreendedorismo e networking

Salvador recebe nos dias 26 e 27 de abril, a Expo Coaching Brasil e Business Coaching Convention, das 7h às 20h, no Auditório principal do Senai Cimatec. A iniciativa vai tratar de novos negócios e troca de experiências empresariais.

Considerado o maior evento de coaching, empreendedorismo, negócio, networking e marketing do Brasil, o evento terá a presença de oito palestrantes referência no cenário nacional. O encontro também contará com 40 estandes de várias empresas dos mais diversos segmentos empresariais, em linhas gerais uma ótima oportunidade para fazer negócios e ampliar o networking.

Além disso, será lançado o Livro Manual do Executive Coaching pela Editora Saphi, com noite de autógrafos. Também serão apresentados os resultados do projeto social “Ponte para o Futuro”, onde alunos de escola pública estão sendo contemplados com processo de coaching para direcionamento de vida e carreira.

adblock ativo