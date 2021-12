Salvador recebe evento gastronômico com grandes chefs

Entre os dias 3 a 5 de julho, Salvador receberá o evento gastronômico "Mesa Ao Vivo Bahia", que visita diversos estados brasileiros durante o ano. Entre os chefs convidados para essa edição estão nomes como de Bela Gil (Bela Cozinha) e Lucas Corazza (Que Seja Doce), que possuem programas no canal GNT.

Já na cozinha local, vários profissionais irão representar a gastronômica baiana, a exemplo de Bruna Moreira (Bravo – Burger & Beer), Carlota Marzolla (Cazolla), Celso Vieira (Pasta em Casa), Dudu Prado (Restaurante Lafayette), Edinho Engel (Amado), Eli Batista (Bistrô do Outeiro), Fabricio Lemos (Origem), José Morchon (La Terapia), Lisiane Arouca (Origem), Luan Moura (LV Cozinha Criativa), Nathália Araújo (Cozinha Fit&Fat – Alimentação e Cultura), Raphael Bittencourt (DOQ American BBQ), Ricardo Silva (Restaurante Carvão) e Tereza Paim (Casa de Tereza).

O evento contará com um espaço aberto ao público, com entrada gratuita no Farofa do Brasil, contendo degustação e venda de produtos artesanais, como vinhos, cervejas e queijos brasileiros, além de barracas de comidas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento, onde contém mais informações sobre o evento.

