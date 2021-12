Salvador recebe encontro para cuidadores de pessoas com Alzheimer

Profissionais que atuam como cuidadores de pacientes com Doença de Alzheimer terão oportunidade de participar de uma capacitação gratuita em Salvador. O 2º Encontro para Cuidadores de Portadores de Alzheimer acontece neste sábado, 31, no Auditório do Empresarial Centenário, das 8h às 12h.

Promovido pelo Núcleo de Neurologia da Bahia (NNB), o curso vai ser oferecido por Carla Menezes, mestra em Neurociências, Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), além de psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e enfermeiros. A capacitação é direcionada a cuidadores técnicos e não técnicos. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo e-mail administracao@nnbahia.com.br ou pelos telefones (71) 99723-0945 e (71) 3203-3501.

A Doença de Alzheimer consiste na perda gradual da memória e acomete, em geral, pessoas em fases mais avançadas da vida, com 70 ou 80 anos, por exemplo. Quando a enfermidade progride, compromete também a cognição e as funções motoras. Neste momento, o portador da patologia necessita de cuidados mais próximos, tanto da família quanto de um profissional.

