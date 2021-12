Salvador recebe curso voltado para profissionais e estudantes da área da saúde

Salvador recebe o curso “Ser mulher na ótica da Nutrição Funcional: antes e durante a gestação” no Fiesta Convention Hotel, na Pituba, no dia 21 de março, das 14h às 20 horas. Sob coordenação da Diva Rocha Lima Educação e Consultoria Nutricional, as aulas são voltadas para profissionais e estudantes da área da saúde.

A base do encontro é a demanda nutricional específica da mulher em cada fase de sua vida. A instrutora será a Nutricionista Natália Marques, que possui experiência na área da Nutrição Clínica e Fitoterapia Funcional e é Coordenadora da pós-graduação em Clínica e Fitoterapia Funcional da VP Centro de Nutrição Funcional.

Para saber mais ou efetivar sua inscrição com desconto até o dia 12 de março, interessados devem acessar o site ou enviar uma mensagem de whatsapp para (71) 98128-7776.

