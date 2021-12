Salvador recebe curso gratuito sobre fraude e corrupção

Será realizado nesta quarta-feira, 24 , um curso gratuito com o tema “Compliance Anticorrupção”. A aula será ministrada pelo gerente sênior da PwC, Felipe Sanches, e acontece no auditório do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), às 18h.

O intuito é abordar os conceitos de fraude e corrupção, programa de integridade e outros aspectos relativos à Lei 12.683 (Lei Anticorrupção). Para auditores e peritos contábeis, a aula contará 03 pontos no programa de Educação Profissional Continuada.

Para efetuar a participação, o interessado deverá se inscrever pelo site do conselho. Os interessados em participar da aula presencial irão doar 1kg de alimento.

adblock ativo