Salvador recebe curso gratuito sobre acessibilidade aplicada

Foram abertas as inscrições para curso gratuito sobre acessibilidade aplicada para estudantes e servidores municipais. O curso será dividido entre duas turmas, de 60 alunos cada e será ministrada por Eduardo Ronchetti de Castro, arquiteto especializado no assunto, no prédio da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), na rua Guedes e Brito, no Centro da cidade.

A primeira turma irá participar das aulas na segunda-feira, 17, e terça-feira, 18, das 8h30 às 18h30. Já a segunda turma recebe as orientações do especialista na quarta-feira, 19, e quinta-feira, 20, no mesmo horário. Os alunos de ambas as turmas serão ensinados com o mesmo conteúdo.

O início das aulas abordará o conceito de acessibilidade: porque adaptar e como garantir o acesso a todos; quem são as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida; a evolução do “homem padrão” e a arquitetura inclusiva; rota acessível; e o que deve ser adaptado e como garantir acesso a todas as pessoas. Após essa introdução, os alunos vão aprender sobre o conceito e prática do desenho universal, leis e normas de acessibilidade, projetos e laudos de acessibilidade, vivência e vistoria e laudos técnicos.

A ideia é capacitar arquitetos, engenheiros, projetistas, designers, técnicos, funcionários públicos, profissionais e estudantes interessados em adquirir conhecimento sobre a acessibilidade para realização de projetos, laudos e obras acessíveis. Será entregue aos alunos que atingirem 75% de participação um certificado.

Os interessados devem entrar em contato com a UPCD através dos telefones (71) 3202-6136/6185. O candidato deve informar seu nome completo, CPF, endereço, formação ou curso, telefone para contato e dizer qual turma deseja integrar. As inscrições permanecem abertas até esta sexta-feira, 14.

