Salvador recebe campanha que valoriza ofício das baianas de acarajé

Nesta segunda-feira, 17, foi lançada uma campanha que tem como objetivo a valorização da baiana de acarajé. A ação, que aconteceu no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, reuniu diversos parceiros que se dispuseram a ajudar de forma gratuita, a exemplo da cantora Margareth Menezes, que cedeu sua imagem e voz para o documentário.

A campanha poderá ser vista no telão do aeroporto, nos ônibus que circulam pela cidade, nos elevadores de hotéis, em restaurantes, bares, nos mais de 200 mobiliários urbanos espalhados pela capital baiana, além de jornais impressos e comerciais de televisões do estado.

