Salvador recebe aulões gratuitos de fitdance, bike e zumba neste sábado

A academia Hammer promoverá neste sábado, 9, um aulão gratuito na Vila Jardim dos Namorados, situada na orla da Pituba, em Salvador. A partir das 7h30 da manhã, instrutores estarão a postos para ensinar atividades como zumba, jump, fitdance e bike.

As atividades acontecerão em duas estações simultâneas, com três aulas de bike com capacidade para até 40 pessoas cada rodada. Como esta ação é considerada de alto impacto, as reservas para esta modalidade devem ser feitas nas recepções das unidades da academia.

